Horeca krijgt steun vaste lasten toch sneller uitbetaald

Amsterdam

Ondernemers kunnen toch sneller de aanvulling van de tegemoetkoming in de vaste lasten uitbetaald krijgen, ondanks de tegenslag die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eerder op vrijdag bij de rechter te verwerken kreeg. Volgens de branchevereniging heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten dat er alsnog een snellere regeling komt. Ondernemers kregen eerder bericht dat de aanvulling op de tegemoetkoming in de vaste lasten voor het vierde kwartaal niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar ‘binnen zestien weken'. Volgens KHN was die termijn te lang. De brancheorganisatie had om de kwestie een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Daarmee behaalde KHN evenwel niet het gewenste resultaat, want de organisatie werd niet-ontvankelijk verklaard. <