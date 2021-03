AEX eindigt nipt in het rood

Banken en verzekeraars drukten de AEX-index vrijdag nipt in het rood, nadat financiële fondsen een dag eerder nog aan waarde hadden gewonnen dankzij oplopende marktrentes. ING, ABN Amro en verzekeraar Aegon zaten bij de grootste verliezers van de dag. Ook elders in Europa was het sentiment op de handelsvloeren negatief. In Parijs en vier andere Franse regio's is opnieuw een lockdown afgekondigd en het aantal coronabesmettingen loopt in veel Europese landen weer hard op. ING, ABN Amro en Aegon verloren tot 2,9 procent. De AEX sloot mede daardoor iets in de min, met een verlies van 0,1 procent tot 681,70 punten. Chipfondsen ASML en ASMI, die eerder juist onder druk stonden omdat ze mogelijk te duur waren geworden, veerden juist weer wat op.