Milaan

Een rechter in Milaan sprak Shell, samen met de Italiaanse branchegenoot Eni, vrij van deze beschuldiging. Ook voormalige en huidige bestuurders van Shell en Eni, onder wie topman Claudio Descalzi van het Italiaanse olie- en gasconcern, werden vrijgesproken. Het vonnis woensdag volgde na een zaak die ruim drie jaar in beslag nam. Voor de aanschaf van exploitatierechten telden Shell en Eni in 2011 omgerekend 1,3 miljard euro neer. Rond de transactie hing een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst zou hebben doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.

weggesluisd

Volgens de aanklagers was iets minder dan 1,1 miljard dollar weggesluisd naar politici en tussenpersonen. De aanklagers hadden boetes geëist tegen Shell en Eni van 900.000 euro per bedrijf. Tegen Descalzi werd een gevangenisstraf van acht jaar geëist, net als tegen oud-Eni-baas Paolo Scaroni. Shell, Eni en de genoemde personen hebben altijd ontkend dat er iets verwijtbaars is gebeurd. In 2011 bereikte Shell een overeenkomst met de regering van Nigeria en Eni om een geschil met betrekking tot het veld te schikken. De Nigeriaanse regering had eerder hetzelfde blok afzonderlijk toegewezen aan twee verschillende partijen: Shell en Malabu. Met de schikking zouden alle hobbels voor de ontwikkeling van het veld zijn gladgestreken. Maar tot nu is het blok nog steeds niet ontwikkeld. <