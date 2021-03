Voor de reiswereld begint het voucherdrama nu echt

Wat is er aan de hand?

Tienduizenden consumenten zagen vorig jaar hun geboekte vakanties in duigen vallen door de uitbraak van het coronavirus. Ze kregen vouchers aangeboden, die ze of konden gebruiken voor een nieuwe boeking of na een jaar en een dag konden inleveren om hun geld terug te krijgen. Nu, een jaar nadat de eerste reizen werden geschrapt, is het zover. Volgens de Stichting Garantie Reisgelden (SGR) staat er nog voor 600 miljoen euro aan ongebruikte vouchers uit.

Maar er is een probleem: reisorganisaties en vakantiebemiddelaars zeggen dat geld niet te hebben. Ze hebben immers al een jaar geen inkomsten aangezien er in 2020 amper viel te reizen. Het kabinet beloofde in december een ‘voucherbank’ met 400 miljoen euro i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .