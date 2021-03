AstraZeneca winnaar op de beurs

Londen

Farmaceut AstraZeneca was dinsdag een grote winnaar op de Europese beurzen. Beleggers zetten het aandeel in Londen beduidend hoger nadat de Verenigde Staten fors meer doses hadden besteld van een experimenteel medicijn van de farmaceut tegen COVID-19. De beurswaarde van het Brits-Zweedse bedrijf dikte meer dan 3 procent aan. AstraZeneca levert de Amerikanen een half miljoen doses extra voor een behandeling van de longziekte met een combinatie van twee antilichamen. Dit kan het bedrijf 205 miljoen dollar opleveren. Het gaat niet om het coronavaccin van AstraZeneca dat is ontwikkeld met de Universiteit van Oxford. De Europese aandelenmarkten gingen over de gehele linie omhoog. Het optimisme over het economisch herstel uit de coronacrisis bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. De Amsterdamse AEX-index ging 0,7 procent hoger de handel uit op 683,65 punten. De MidKap won ook 0,7 procent, tot 1015,64 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent. Aan het Damrak won Unibail-Rodamco-Westfield flink terrein. De investeerder in vastgoed won bijna 5 procent.