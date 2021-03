Einde nadert voor vetmesten van kalveren

Het einde van de kalvermesterij in Nederland lijkt nabij. Maandag lekte een rapport uit, geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw. Daarin staat dat het vetmesten van kalveren aan banden moet worden gelegd. Ook de import van kalfjes moet grotendeels stoppen.

Nederland is de grootste producent van kalfsvlees in Europa.

Den Haag

Het vetmesten van kalveren roept al lange tijd kritiek op. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie van Esther Ouwehand (PvdD) aan, die opriep om te stoppen met het importeren van deze beesten. Zowel het transport als de leefomstandigheden in Nederlandse stallen zijn vaak slecht.

'Overtollige' kalfjes uit de melkveehouderij worden nu vaak vetgemest voor de vleesproductie. Het gaat om 70 procent van het totaal. De overige 30 procent is nodig om de veestapel te vervangen. Het rapport meldt dat kalveren in de toekomst langer bij de melkveehouder moeten blijven – misschien zelfs permanent.

In de afgelopen halve eeuw is Nederland uitgegroeid tot de grootste producent van kalfsvlees in Europa. Het rapport meldt dat de situa..

