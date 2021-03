Volkswagen bouwt zes batterijfabrieken

Wolfsburg

Autoconcern Volkswagen is van plan zes fabrieken in Europa te bouwen voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. De fabrieken moeten in 2030 operationeel zijn en ervoor zorgen dat het Duitse bedrijf zijn ambitie kan waarmaken om ’s werelds grootste fabrikant van elektrische auto's te worden. De fabrieken moeten een jaarlijkse productiecapaciteit van accu's hebben van in totaal 240 gigawattuur. Het bedrijf wil zelf gaan bouwen of samen met een partner. Het gaat om voldoende opwekcapaciteit om jaarlijks bijna 700.000 huizen van stroom te voorzien. ‘Elektrische mobiliteit is een kernactiviteit van ons geworden', aldus topman Herbert Diess. <