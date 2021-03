ABN Amro ook verdacht van ‘schuldwitwassen'

Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN Amro nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving door De Telegraaf.

Amsterdam

Het OM opende al in 2019 een onderzoek naar het financiële concern. ABN Amro zou allerlei ongebruikelijke betalingen niet, of niet op tijd hebben gemeld. Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt. De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.

De Telegraaf meldt op basis van ingewijden dat de nieuwe verdenking onder meer betrekking heeft op een al bekend onderzoek naar de betaling van ruim 100 miljoen euro smeergeld door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Daarvoor zouden Nederlandse vennootschappen zijn gebruikt die rekeningen aanhielden bij ABN Amro.

flinke boete

Mogelijk levert de kwestie ABN Amro een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzijgezet. Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven. Een woordvoerder kan verder geen commentaar geven. Analisten rekenden uit dat de boete waarschijnlijk op honderden miljoenen euro’s zou uitkomen. <