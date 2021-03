‘Of er vijandigheid is? Dat ga ik niet ontkennen’

‘Ik maak me zorgen over de reputatie van het bedrijfsleven.’ Ingrid Thijssen, sinds Prinsjesdag voorzitter van de werkgeverslobby VNO-NCW, wil dat het bedrijfsleven de koers drastisch verlegt: niet langer alleen de focus op economische groei. ‘We moeten een veel grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.’

Ingrid Thijssen van VNO-NCW pleit ervoor schulden bij financiers en Belastingdienst over vele jaren uit te smeren.

Den Haag

Weinigen die het weten, maar vlak voor de grote presentatie van het bijgestelde derde steunpakket voor de getroffen ondernemers, op 21 januari, ging het nog bijna mis. Ingrid Thijssen, sinds Prinsjesdag voorzitter van de werkgeverslobby VNO-NCW, vroeg schorsing aan bij de online-onderhandelingen, tot drie keer toe. De finale gesprekken lagen urenlang stil, een primeur in de corona-onderhandelingen tussen kabinet, werkgevers en vakbonden.

‘Er moest écht meer gebeuren, daar was ik oprecht van overtuigd’, zegt Thijssen (52) in de Malietoren, het Haagse bolwerk van de werkgevers dat straks de Tweede Kamer als overbuurman krijgt. ‘Bij de getroffen ondernemers is sprake van een sociaal drama. Ze zijn al maanden ..

