Een conflict op de werkvloer begint vaak door een gebrek aan interesse in de ander

Felix Merks reist heel Europa door om, tot bij de European Space Agency aan toe, ruzies en conflicten op de werkvloer op te lossen. De kern van het probleem is bijna altijd hetzelfde: een gebrek aan interesse in de ander.

Result Mediation, door Felix Merks opgericht in 2004, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste mediator-organisatie van Nederland. Jaarlijks lossen ze zo’n 1200 ruzies op, vooral bij grote multinationals. ’Conflicten zijn een groeimarkt’, constateert Merks (48) droogjes. ‘Vroeger bleven mensen 25 jaar bij een bedrijf, totdat ze een gouden horloge kregen. Tegenwoordig zijn mensen flexibeler. Ze verwachten ook zo’n flexibele houding van een werkgever en als werkgevers niet leveren, vinden ze daar wat van, want we zijn eveneens mondiger geworden. Daar krijg je conflicten van.’

Maar jullie worden niet bij ieder meningsverschil gelijk ingehuurd, toch?

‘Nee, pas als het echt escaleert. Vaak heeft dat te maken met het onvermogen van managers om m..

