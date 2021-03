Rentebesluit ECB valt goed op beurzen

Amsterdam

De Europese beurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. De aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) om het tempo waarin obligaties worden opgekocht ‘aanzienlijk' op te voeren viel goed bij beleggers. Ook verwerkten de aandelenmarkten het nieuws dat er in de Europese Unie een vierde coronavaccin is toegelaten, namelijk het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen. Het versneld opkopen van obligaties door de ECB is bedoeld om al te hevige rentestijgingen op de financiële markten in te dammen. De beleidsmakers bij de centrale bank zagen bij hun rentebesluit verder geen reden om met nog meer stimuleringsmaatregelen de coronacrisis te bestrijden. De rentetarieven van de centrale bank zelf blijven zoals verwacht ook op hun historisch lage niveaus. De Amsterdamse AEX-index won uiteindelijk 0,8 procent tot 683,71 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 1003,72 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij. Verder viel het op dat de rentes op de obligatiemarkten na het bericht van de ECB wat omlaag gingen. Oplopende marktrentes zorgden de afgelopen weken voor nervositeit.