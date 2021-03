Mijnbouwer nieuwe voorzitter van Shell

Den Haag

Olie- en gasconcern Shell heeft Andrew Mackenzie benoemd tot nieuwe voorzitter van het bedrijf. De Brit was voorheen topman van mijnbouwconcern BHP. Bij Shell wordt Mackenzie op 18 mei de opvolger van Chad Holliday, die zes jaar lang voorzitter was van het concern. De functie van voorzitter is vergelijkbaar met die van president-commissaris, die vooral een toezichthoudende rol vervult. Mackenzie leidde BHP van 2013 tot 2019. Schandalen bleven het mijnbouwbedrijf, actief in Australië en Noord- en Zuid-Amerika, in die periode niet bespaard. In 2015 brak een dam bij een Braziliaanse ijzerertsmijn die deels in handen was van BHP. <