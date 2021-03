Biden loodst pakket door het Congres

Washington

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste aansprekende overwinning in het Congres te pakken. Het Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in meerderheid voor het crisissteunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar nadat eerder al de Senaat akkoord was gegaan met het plan. Daarmee rest Biden alleen nog de taak zijn handtekening te zetten onder de wet. Dat gebeurt vrijdag. De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden. Biden moet voor 14 maart zijn handtekening zetten. <