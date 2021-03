ABN Amro verliest na degradatie

Amsterdam

ABN Amro was woensdag een van de grote verliezers op het Damrak. De bank, die door beursuitbater Euronext uit de AEX-index wordt geknikkerd, ging om die reden in de uitverkoop. Koploper in de AEX was maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl kreeg met zijn jaarcijfers de handen van beleggers op elkaar. ABN Amro verloor rond de 3 procent. Het bedrijf verdwijnt op 22 maart uit de leidende index in Amsterdam. Ook biotechnoloog Galapagos (min 2 procent) moet een stap terug doen. De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel. De notering in de AEX-index is volgens kenners vooral van symbolische waarde. Chiptoeleverancier Besi (min 0,5 procent) en verlichtingsproducent Signify (plus 1,4 procent) nemen de plaatsen in de hoofdindex in. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 zelf sloot met een plus van 0,4 procent op 678,03 punten. Dat kwam mede door de stevige koerswinst van Just Eat Takeaway van bijna 6 procent. Topman Jitse Groen van het maaltijdbestelbedrijf omschreef 2020 als een ‘uitzonderlijk' jaar.