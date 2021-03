‘Fiscus int schulden zonder naar situatie te kijken'

Den Haag

Daardoor kunnen mensen onder het bestaansminimum terechtkomen, hoewel dat volgens de wet niet mag, stelt de Landelijke Organisatie Sociaal Raadswerk (LOSR). Pas als burgers zelf aan de bel trekken, maakt de Belastingdienst een individuele afweging. De sociaal raadslieden verwijzen naar de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Die wet moet ervoor zorgen dat burgers met schulden genoeg geld overhouden om van te leven en niet door te hoge beslagleggingen dieper in de problemen worden gedrukt. Tot driekwart van de mensen met schulden zou voor de wet onder het bestaansminimum uitgekomen zijn qua inkomsten. De wet werd al in 2017 aangenomen en is sinds 1 januari van kracht. Dat de overheid in de vorm van de Belastingdienst zich er niet aan houdt, vinden de sociaal raadslieden moeilijk te verteren. Ze hebben een brief geschreven naar demissionair staatssecretaris van Huffelen van Financiën. Ook de nationale ombudsman gaat er bij de staatssecretaris op aandringen dat de fiscus zich aan de wet houdt. <