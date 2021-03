Meerdere restaurants verliezen onderscheiding wegens corona

Den Haag

Volgens Michelin hebben meerdere van de eerder bekroonde restaurants vanwege de crisis hun prijzen verhoogd waardoor ze niet langer voldoen aan de criteria. Ook zijn er door de lockdowns minder nieuwe restaurants bekroond met een Bib Gourmand dan normaal. Restaurants

komen in aanmerking voor de onderscheiding als ze een driegangenkeuzemenu aanbieden voor maximaal 39 euro. Bij de bekendmaking van de nieuwe lijst met Bib Gourmands, eind deze maand, moeten meerdere restaurants de vermelding inleveren omdat de menuprijs de 39 euro heeft overschreden. Om hoeveel restaurants het precies gaat, wil Michelin nog niet zeggen.

De Bib Gourmand wordt ook wel een halve Michelinster genoemd maar is dat niet, aldus de organisatie. ‘De Michelinsterren worden toegekend aan restaurants met een verfijnde keuken die zijn geëvalueerd op basis van vijf strikte criteria. Restaurants met een Bib Gourmand bevinden zich in een ander segment gebaseerd op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.' Er komen dertien nieuwe restaurants bij op de lijst, waardoor ons land momenteel 137 eetgelegenheden kent met een Bib Gourmand. Vergeleken met eerdere jaren gaat het om ‘relatief weinig' nieuwkomers, zegt selectiedirecteur Werner Loens van Michelin. Volgens hem speelt mee dat het vanwege de coronapandemie niet mogelijk was om alle kanshebbers te bezoeken. <