Flinke plus AEX door Adyen en Prosus

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een behoorlijke winst gesloten, geholpen door plussen voor onder meer techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen. Op de beurzen elders in Europa waren ook hogere slotstanden te zien. Verder verwerkten beleggers op het Damrak nog cijfers van koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, fitnessketen Basic-Fit en technologiebedrijf TKH.

Amsterdam

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 675,10 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 984,77 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Adyen en Prosus gingen aan kop in de AEX met winsten tot 4,1 procent. Biotechnoloog Galapagos volgde met een plus van 3,1 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD, die het onderdeel Nutri Granulations verkocht aan Huber Engineered Materials, won 1,1 procent. Grootste daler was winkelvastgoedonderneming Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 2,3 procent. JDE Peet's was hekkensluiter in de MidKap met een koersverlies van ruim 8 procent. Het bedrijf verkocht afgelopen jaar minder koffie aan de horeca en bedrijven.