Banken stijgen hard op groen Damrak

Banken en verzekeraars hoorden maandag bij de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Door de oplopende rente op obligaties en de verwachting dat de inflatie stijgt, is de kans ook groter dat andere rentetarieven wat zullen stijgen. Dat is goed nieuws voor de financiële instellingen die nu nog moeten betalen om hun tegoeden bij de Europese Centrale Bank te stallen en ook weinig verdienen aan leningen. ABN Amro was met een plus van 9 procent de koploper in de AEX-index. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 steeg zelf 1,8 procent tot 665,65 punten. De MidKap kreeg er 1,5 procent bij en kwam tot een stand van 981,13 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 3,4 procent.

Amsterdam

Aegon (plus 4,9 procent), ING (plus 4,7 procent), ASR (plus 3,2 procent) en NN Group (plus 2,9 procent) stonden ook bij de stijgers in Amsterdam. Elders in Europa gingen de banken ook stevig omhoog. In Parijs dikten Crédit Agricole en BNP Paribas tot 3,2 procent aan, in Frankfurt steeg Deutsche Bank 4,3 procent en in Milaan kreeg UniCredit er 4,7 procent bij.