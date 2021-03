‘Veel mailsystemen nog niet beveiligd na hack’

Veel organisaties in Nederland hebben hun mailsystemen nog niet beveiligd na het ontdekken van grote gaten in de beveiliging bij Microsoft. Dat maakt ze heel kwetsbaar voor cyberaanvallen.

Den Haag

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zegt dat vier op de tien Nederlandse mailservers nog niet geüpdatet zijn. De cyberwaakhond van de overheid roept de organisaties op dat zo snel mogelijk alsnog te doen.

Microsoft waarschuwde vorige week voor gaten in het e-mailplatform Exchange Server. Bedrijven, organisaties, overheden en andere instanties gebruiken zo’n platform om hun medewerkers mails te laten sturen en ontvangen. Op de servers staan ook bijlages en contactenlijsten van gebruikers. Chinese staatshackers hebben de gaten ontdekt en gebruikt. Mogelijk hebben ze toegang tot mailsystemen van honderdduizenden organisaties wereldwijd. Ook in Nederland zouden hackers hebben toegeslagen. De aanval is toegeschreven aan een nieuwe groep die de naam Hafnium krijgt. Deze zou banden hebben met Chinese autoriteiten. De aanvallen richten zich op wetenschappelijke instellingen, denktanks en defensiebedrijven. <