Juwelier laat zich niet ‘wegblazen'

Een juwelier in Utrecht werd vrijdag het slachtoffer van een plofkraak. Blazen criminelen voortaan winkels op, nu geldautomaten beter beveiligd zijn? ‘De pakkans is groot, de buit meestal klein. Juweliers ruimen ’s avonds een groot deel van hun winkel leeg.’

Utrecht

Een rij A4’tjes prijkt op de provisorische houten gevel van juwelier Punte in de Utrechtse binnenstad. ‘Lieve klanten’, staat erop, ‘op vrijdag 5 maart zijn wij slachtoffer geworden van een plofkraak. Maar dit heeft ons niet weggeblazen, en we gaan gewoon weer door.’ Dat klopt. Ze gáán door. Aan een tafel in de gehavende winkel zoekt een stel op deze zonnige zaterdagochtend ringen uit, bij de toonbank brengt een man een horloge ter reparatie. Op de achtergrond klinkt steeds die zeurende symfonie van timmer-, zaag- en schroefwerkzaamheden. Want ja, er moet wel snel een nieuw rolluik komen.

‘Super’, zegt Ruud Reijers (45) opvallend opgewekt. ‘Zeer gewaardeerd.’

