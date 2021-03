Beleggers blijven techfondsen verkopen

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam was ook donderdag weer in de ban van de techuitverkoop. Chipbedrijven als ASML (min 6,1 procent) en ASMI (min 5,1) stonden onderaan bij de hoofdfondsen. Beleggers zijn bang dat de techaandelen te snel zijn gestegen en niet meer verder omhoog kunnen. Die ruilen ze dan ook in voor bedrijven die naar verwachting gaan profiteren van het herstel van de economie na de coronacrisis. Zo stonden winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en bierbrouwer Heineken bovenaan. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, dat tijdens de crisis hard groeide, en techinvesteerder Prosus leverden flink in met minnen van 3,3 en 2,7 procent. Bij Just Eat Takeaway speelde ook mee dat rivaal Deliveroo naar de beurs gaat. Galapagos won 3,9 procent. Beleggers reageerden positief op de tussentijdse resultaten van veiligheidsstudies van het middel filgotinib. De resultaten zijn een opsteker voor de biotechnoloog, die de afgelopen tijd kampte met tegenvallende testen met mogelijke medicijnen. De AEX-index als geheel daalde 0.9 procent, de MidKap 1,3 procent. Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. Parijs steeg een fractie.