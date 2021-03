Je eerste baan in een pandemie

De coronacrisis kost vooral jongeren met een flexcontract hun baan, laten cijfers van het CBS zien. Volgens experts worden vooral laagopgeleiden geraakt, al is de arbeidspositie voor hoogopgeleiden ook niet comfortabel.

Amsterdam

In zekere zin is de overstap naar het werkende bestaan nog nooit zo makkelijk geweest als nu: de Instagramfeed blijft verschoond van doordeweekse feesten en backpackkiekjes uit Thailand, dus weinig triggert weemoed naar vervlogen studententijden. Tegelijkertijd stemt de situatie van net afgestudeerden op de arbeidsmarkt ook niet bepaald enthousiast over dat nieuwe bestaan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt donderdag dat 822.000 jongeren eind 2020 een flexibel dienstverband hadden: 60.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. Het aantal jongeren met een vast dienstverband nam met 3000 af tot 433.000.

Volgens carrièreplatform Intermediair heeft de pandemie de ongelijkheid op de arbeidsmarkt voor starters vergroot..

