Wel vertrekbonus voor directielid FrieslandCampina

Dit blijkt uit nadere bestudering van het jaarverslag van FrieslandCampina over 2020. De gang van zaken is opmerkelijk omdat dinsdag, bij de presentatie van de jaarcijfers, bekend werd dat er voor de bijna 17.000 leden-melkveehouders geen winstdeling is. Dat is voor het eerst sinds de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008. Het leidde deze week tot woede onder veel boeren. De winst op een omzet van ruim 11 miljard euro kelderde met bijna 72 procent tot 79 miljoen euro.

Dat de som die De Bakker meekrijgt aan de hoge kant is, blijkt wel uit de ‘bijzondere loonbelasting’ die FrieslandCampina over de in 2020 opgenomen voorziening betaalt. Om de 1,1 miljoen euro aan De Bakker te kunnen overmaken, moet ook nog een..

