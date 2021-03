Techbedrijven onder druk in AEX-index

Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Met name de minnen die bedrijven in de technologiesector lieten optekenen, zoals chipbedrijf ASMI, chipmachinemaker ASML en zorgtechnologiefonds Philips drukten op de graadmeter. Daartegenover stonden plussen van financiële fondsen, vermoedelijk vooruitgeholpen door de oplopende rentes. De AEX-index sloot uiteindelijk vlak op 663,35 punten. De MidKap ging met een verlies van 0,1 procent de handel uit op 988,70 punten. Elders in Europa was het sentiment positief. Daarbij presteerde Londen (plus 0,9 procent) van de belangrijkste graadmeters het beste. De voorjaarsbegroting van de Britse regering bevatte grotendeels de steunmaatregelen waar beleggers op hadden gehoopt.