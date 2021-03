Landsadvocaat worstelt met fraudezaak

De voormalige bestuursvoorzitter van het gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan fraude. Het kantoor van de landsadvocaat, die de Nederlandse staat in rechtszaken bijstaat, is ‘geschokt’ door het gedrag van de eind vorig jaar overleden managing-partner Frank Oranje.

Den Haag

Pels Rijcken zegt niet te begrijpen ‘wat Oranje heeft bewogen’. ‘Hij heeft het vertrouwen dat in hem als notaris is gesteld, ernstig beschaamd.’ In november 2020 overleed Oranje, na meer dan 25 jaar te hebben gewerkt bij Pels Rijcken. Het kantoor herdacht hem toen als iemand die ‘van mensen en managen hield’ en noemde hem ‘een notaris met liefde voor de advocatuur’. ‘Wij zullen zijn warme persoonlijkheid, scherpe geest, zorgzaamheid en grote gevoel voor humor missen.’

onderzoek

Twee maanden eerder had het Openbaar Ministerie aan Pels Rijcken laten weten dat Oranje onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek. De toenmalige notaris en bestuursvoorzitter legde daarop zijn fun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .