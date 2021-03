Eerdere winsten vervlogen op beurs

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verlies geëindigd, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. Met name chipfondsen uit de AEX gingen onderuit nadat op de beurzen in New York grote technologiebedrijven lager waren gezet. Een dag eerder boekte de Amsterdamse hoofdindex nog een winst van ruim 2 procent. Elders in Europa was het beeld positiever. De AEX-index eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 663,26 punten. De sterkste daler was chiptoeleverancier ASM International met een verlies van 2,6 procent en ook chipmachinemaker ASML behoorde met een min van 2 procent tot de grootste verliezers. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 989,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Net als bij technologiebedrijven in de Verenigde Staten die het voorbije jaar flink in beurswaarde zijn gestegen, zorgde oplopend rendement op obligaties onlangs voor lagere waarderingen voor deze aandelen. Bij hogere rentes halen beleggers geld uit sterk gestegen aandelen, die dan als te duur worden gezien. Bodemonderzoeker Fugro was in de MidKap de grootste verliezer met een min van 2 procent.