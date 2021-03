Boeren lopen geld FrieslandCampina mis

Amersfoort

‘Een enorme domper voor onze leden', geeft topman Hein Schumacher aan. Maar de ingreep is volgens hem nodig omdat de jaarwinst flink is gekelderd als gevolg van de virusuitbraak. Ook kampte het bedrijf met hoge reorganisatiekosten. Onder de streep bleef 79 miljoen euro over, bijna 72 procent minder dan een jaar eerder.

Voor boeren is het mislopen van de jaarlijkse steun in de rug extra vervelend omdat er door de steeds strenger wordende milieuregels ook veel investeringen van hen worden gevraagd. FrieslandCampina heeft wel een grote pot met geld beschikbaar om boeren te helpen met groene investeringen, maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen financiën.

De afgelopen jaren zagen veel Nederlandse melkveehouders zich al gedwongen om te stoppen met hun bedrijf. Jaarlijks ging het om ongeveer 2 tot 3 procent van het totaal. FrieslandCampina voorspelde eerder dat het aantal melkveebedrijven in Nederland de komende tien jaar waarschijnlijk fors verder zal afnemen, van circa 15.000 tot zo’n 10.000.

China en Hongkong

Het zuivelconcern hield de omzet afgelopen jaar nog wel aardig op peil, mede door flink toegenomen onlineverkopen. Maar daar stond het wegvallen van lucratieve leveringen aan horeca en cateraars tegenover. Direct na het uitbreken van de pandemie gingen de melk- en zuivelprijzen bovendien hard omlaag. Ook had het bedrijf last van een sluiting van de grens tussen China en Hongkong.

Vanwege de crisis besloot FrieslandCampina in november al om zo’n duizend banen te schrappen. Dat betrof besparingsmaatregelen die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, maar vanwege de crisis heeft het bedrijf ze eerder in gang gezet. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren.

De crisis zat afgelopen jaar ook de duurzaamheidsambities van FrieslandCampina in de weg. De virusuitbraak zorgde voor fluctuaties in de productie waardoor het energiegebruik minder efficiënt was. <

boerenprotest

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaat woensdagochtend protesteren bij het hoofdkantoor van zuivelconcern FrieslandCampina in Amersfoort. FDF beticht het bedrijf onder meer van wanbeleid en en zegt dat het tijd is voor een ‘grote schoonmaak' bij FrieslandCampina. Een woordvoerster van FDF zegt dat de financiële problemen bij FrieslandCampina nu worden afgewenteld op de boeren. De actie met trekkers op het Stationsplein moet om 10.00 uur beginnen.