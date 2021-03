Maaltijdboxen HelloFresh niet aan te slepen in crisis

Berlijn

De van huis uit Duitse onderneming leverde afgelopen jaar meer dan 600 miljoen boxen af bij de mensen thuis, verdeeld over veertien landen. Met name in de laatste maanden van 2020 was het topdrukte bij de bezorging, omdat mensen zochten naar een alternatief voor de sluiting van de restaurants vanwege het virus.

Net als tijdens de eerste golf besmettingen van het coronavirus kiezen mensen er nu voor om de maaltijdboxen te laten bezorgen en niet zelf naar de winkel te gaan. HelloFresh zag de omzet in het coronajaar ruimschoots verdubbelen tot krap 3,8 miljard euro. Daarbij kampte de onderneming op sommige momenten ook nog eens met capaciteitsproblemen door de grote vraag.

Het laatste kwartaal van 2020 was voor HelloFresh zijn beste kwartaal ooit met een omzet van meer dan 1,1 miljard euro die door 5,3 miljoen klanten werd opgebracht. Het aantal klanten dat boxen bestelde, nam met 78 procent toe op jaarbasis. Zij bestelden in doorsnee ook vaker, waarbij de waarde van de bestellingen gemiddeld ook iets hoger lag. <