Kernenergie terug op de agenda

Hoe komt het dat kernenergie, sinds de rampen in Tsjernobyl en Fukushima politiek onbespreekbaar, nu in Nederland weer de wind in de zeilen lijkt te hebben? Het korte antwoord: dankzij de energietransitie. Nederland moet naar een CO 2 -arme stroomproductie en kernenergie kan helpen dit doel te bereiken.

De Eemshaven in Groningen. De provincie is niet gecharmeerd van het idee van een kerncentrale.

Amsterdam

Naast een paar evidente nadelen heeft nucleaire stroom twee belangrijke voordelen: ten eerste levert een kerncentrale een enorme bak constant vermogen. Daarmee kan zo’n centrale de rol van sudderplaatje onder de elektriciteitsvoorziening vervullen. Zon en wind zijn wispelturig. Kernenergie is er bijna altijd, dat geeft zekerheid.

Het tweede pluspunt: de opgewekte elektriciteit is CO 2 -arm, want bij kernsplijting komt geen kooldioxide vrij (bij de winning van uranium wel, maar de balans is gunstig, zeker vergeleken met kolen of gas).

Als het om CO 2 gaat, zijn zon en wind natuurlijk nog veel gunstiger. Uitgaande van de plannen in het Klimaatakkoord, komen hiervan de komende jaren ook nog eens grote hoeveelheden besch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .