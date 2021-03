Plussen op eerste handelsdag in maart

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag, op de eerste handelsdag in maart, met stevige winst gesloten. Ook de beurzen elders in Europa deden het goed. Op het Damrak behoorde PostNL tot de sterkste stijgers. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plus van 2,1 procent op 664,58 punten, waarmee het verlies van vrijdag werd weggepoetst. De MidKap won 1,7 procent tot 995,23 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,7 procent.