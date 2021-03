PostNL profiteert volop van coronacrisis: winst verdubbeld

Den Haag

Doordat veel mensen vorig jaar noodgedwongen thuisbleven vanwege de viruspandemie heeft internetshoppen een vlucht genomen. Daardoor had PostNL veel meer pakketjes te bezorgen. Dat zorgde ervoor dat de omzet van het bedrijf steeg tot krap 3,3 miljard euro, afgezet tegen dik 2,8 miljard euro een jaar eerder. In het slotkwartaal van 2020 waarin ook veel winkels dicht moesten, zette het bedrijf ruim 1 miljard euro om.

Voor dit jaar rekent PostNL erop 10 tot 12 procent meer pakketten te zullen bezorgen. Volgens het postbedrijf heeft de coronapandemie het onlinewinkelgedrag van consumenten versneld. Ook als de winkels straks weer open mogen en het virus onder controle is, rekent PostNL op een stevige groei van de pakketvolumes. Volgens PostNL zal die groei tegen de 10 procent per jaar bedragen. PostNL verwacht zijn personeelsbestand verder uit te moeten breiden om de druk aan te kunnen. Vorig jaar werden al duizend nieuwe mensen aangenomen. Ook opent het bedrijf twee nieuwe sorteercentra en een locatie voor afhandeling van kleine pakketten.

Kritiek is er ook. De winstgroei van PostNL in 2020 is grotendeels over de rug van zelfstandige postbezorgers behaald, vindt de Belangenvereniging voor Pakketdistributie. Terwijl de pakketreus de winst zag stijgen van 4 miljoen euro naar 214 miljoen euro, houden onderaannemers en pakketbezorgers ‘nauwelijks iets over aan de vele overuren', zeggen de klagers. <