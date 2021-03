Aangepast energielabel voor koelkasten en vaatwassers

Koelkasten, vriezers, vaatwassers, wasmachines en televisies krijgen sinds maandag een nieuw, op het oog lager energielabel opgeplakt. De Europese Unie verwijdert de plussen in de labels A+, A++ en A+++: het nieuwe systeem loopt van A tot en met G. Overigens tot grote vreugde van de Consumentenbond: ‘Voor de consument is het duidelijker, voor de fabrikanten een goede stimulans.’

Met het nieuwe systeem wil de EU de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bijbenen. Voorlopig wordt daarom het nieuwe label A nog niet uitgegeven. Deze klasse blijft bewaard voor toekomstige, meer energiezuinige apparaten. Een product dat nu met een A+++-label wordt geclassificeerd, ‘daalt’ naar klasse B of lager.

‘Dit nieuwe label triggert fabrikanten weer om zuinigere, efficiëntere apparaten te maken’, zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond. ‘Fabrikanten zijn toch niet blij met een C- of een D-label. In het oude systeem werd nooit meer iets onder de A gegeven.’

