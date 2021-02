Winkeliersorganisatie INretail probeert de heropening van winkels in Nederland af te dwingen via de rechter in Den Haag. Daarvoor heeft de organisatie een kort geding aangespannen.

Zeist

‘Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten. Ook in het buitenland zijn winkels weer open', benadrukken de winkeliers. Ze vinden dat winkels best veilig open zouden kunnen. In de zaak verwijst de branche naar de eerder naar buiten gekomen routekaart van het kabinet zelf. De keuze van het kabinet voor de winkelsluiting half december, was een extra verzwarende maatregel die hoorde bij het scenario ‘zeer ernstig’, legt een woordvoerder uit. ‘We zitten nu qua coronabesmettingen op het niveau ‘ernstig’. Dat is conform de routekaart geen reden meer om de winkels gesloten te houden.’

Ook vinden de winkeliers dat de overheid niet goed heeft nagedacht over alternatieven. De onlangs aangekondigde mogelijkheid voor winkelen op afspraak zou in de praktijk amper werkbaar zijn, omdat de overheid per verdieping maar twee bezoekers tegelijk toelaat. <