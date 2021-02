Hoop op herstel zichtbaar op de beurs

Amsterdam

Bedrijven die veel last hebben van de coronacrisis bepaalden donderdag de stemming op de Amsterdamse aandelenbeurs. Onder meer winkelvastgoedfondsen Unibail-Rodamco-Westfield (URW), Eurocommercial Properties en Wereldhave hoorden bij de grootste stijgers, net als luchtvaartconcern Air France-KLM. Beleggers lieten daarmee zien dat ze vertrouwen hebben in een sterk herstel en een spoedig einde van de coronacrisis. De AEX-index raakte desondanks wel zijn eerdere winst kwijt en eindigde een fractie lager op 664,48 punten. Onder meer de daling van betalingsdienstverlener Adyen (min 2 procent) en bierbrouwer Heineken (min 1,7 procent) drukte op de hoofdindex aan het Damrak. URW kreeg er 3,5 procent bij en was daarmee de koploper. Ook dataleverancier Wolters Kluwer steeg flink, met 2,6 procent.

De MidKap hield nog wel winst vast en ging 0,6 procent omhoog tot 991,61 punten. Hier behoorden Eurocommercial Properties (plus 2,2 procent) en Air France-KLM (plus 1,9 procent) bij de grootste stijgers. Metalenspecialist AMG steeg 7,8 procent bij de kleinere bedrijven.