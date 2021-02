Vrouw in overgang verzwijgt klachten

Utrecht

Als vrouwen in de overgang zich ziek melden, zegt 94 procent niet dat het gaat om klachten die aan de menopauze zijn gerelateerd. 69 procent geeft aan dat de leidinggevende sowieso niet op de hoogte is van haar klachten. Een kwart van de vrouwen zegt niets, omdat ze bang zijn de carrièrekansen te schaden.

‘Dit zijn zeer schokkende cijfers. Miljoenen vrouwen lijden momenteel in stilte. We hebben het hier over de helft van alle Nederlandse werkenden. In veel vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en de welzijnssector gaat het zelfs om de overgrote meerderheid van alle werknemers', zegt CNV-bestuurslid Anneke Westerlaken. ‘Het zou helpen als de menopauze meer bekendheid krijgt. En vrouwen opener zijn over hun problematiek. Van de vrouwen die het probleem wél op tafel leggen, geeft 80 procent aan dat de werkgever begrip heeft voor hun klachten. 30 procent zegt dat het werk wordt aangepast op de situatie.’

Volgens de vakbond is de problematiek onder vrouwen in de overgang groot. 84 procent van de vrouwen heeft psychische of lichamelijke klachten, waaronder opvliegers, slapeloosheid, vermoeidheid, stemmingswisselingen en hoofdpijn.

Werkgevers moeten zo snel mogelijk een menopauze-beleid ontwikkelen, vindt CNV, dat daarin ook een belangrijke rol weggelegd ziet voor de bedrijfsarts en voor vertrouwenspersonen.