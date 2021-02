Het mysterie van de vrijwel verdwenen inflatie. Drie gevaren onder de loep

Inflatie lijkt nagenoeg verdwenen. Ondanks de ongekende hoeveelheden geld die centrale banken en overheden in de economie pompen, stijgen de prijzen amper. Blijft dat ook zo? Sommige economen beginnen nerveus te worden. Drie gevaren onder de loep genomen.

Maken we ons op voor nieuwe doldwaze dagen later dit jaar?

1 De inflatie stijgt al (als je die ruimer definieert)

Ouderen vrezen voor hun gezondheid, werknemers voor hun baan, de ondernemer ziet zijn bedrijf wankelen in de coronacrisis – maar de beleidselite worstelt dezer dagen met heel andere zorgen. Zal het later dit jaar niet té goed gaan? Gaat de werkloosheid vanaf de zomer te hard dalen? Moeten we ons, met andere woorden, opmaken voor de terugkeer van dat gevreesde monster uit het verleden: inflatie?

Aanleiding zijn de plannen van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Hij wil nog eens 1,9 biljoen dollar in de kwakkelende economie pompen. Dat terwijl de wereldwijde schuldenlast nu al op een record van 281 biljoen dollar staat, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Institute of Internation..

