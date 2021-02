Zeewolde krijgt grootste datacenter Europa

Zeewolde krijgt het grootste datacenter van het land. Over vijf tot zeven jaar moeten aan de rand van de gemeente vijf enorme hallen zijn verrezen, volgestouwd met computerservers van een Amerikaanse techgigant. De gemeente belooft dat het complex 410 arbeidsplaatsen zal opleveren, die grotendeels ten goede zullen komen aan de lokale bevolking.

Zeewolde

Wie de eigenaar is van het enorme datacomplex, wilde de gemeente woensdag bij de presentatie van de plannen nog steeds niet zeggen. ‘De initiatiefnemer bepaalt zelf wanneer hij zijn naam bekendmaakt', aldus coördinerend wethouder Egge Jan de Jonge van Economische Zaken.

Hoewel de gemeente erkent dat 410 banen voor een oppervlakte van 166 hectare (ongeveer vier vijfde van Monaco) beperkt is, is Zeewolde toch blij met de komst van het onbekende techbedrijf. ‘Datacentra als deze helpen bij het creëren van de banen van de toekomst in een groeiende sector’, aldus De Jonge.

Dat laatste klopt: datacentra schieten in Nederland uit de grond, inmiddels staan er verspreid door het land 189, aldus cijfers van de..

