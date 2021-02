Wolters Kluwer gaat flink onderuit

Amsterdam

Informatieleverancier Wolters Kluwer was woensdag met een koersverlies van 6 procent de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren duidelijk niet onder de indruk van de jaarresultaten van de onderneming. Op de belangrijkste Europese beurzen werden juist kleine winsten geboekt. Beleggers trokken zich op aan opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij verklaarde tegenover het Amerikaanse Congres geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen. Ook blijft de Fed miljarden in de economie pompen, waardoor de rente laag blijft. De vrees voor een sterke inflatie en oplopende marktrentes zorgden de afgelopen tijd voor nervositeit op de markten. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 664,54 punten. Koploper in de hoofdindex was Shell. Het olie- en gasconcern won bijna 4 procent, geholpen door de stijgende olieprijzen. Verder ging de Amsterdamse MidKap 0,2 procent vooruit tot 985,81 punten. Frankfurt steeg 0,8 procent dankzij een meevallende groei van de Duitse economie in het vierde kwartaal. Parijs klom 0,3 procent en de graadmeter in Londen won 0,5 procent.