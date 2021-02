Hoe werkt winkelen op afspraak na 2 maart?

Hoe gaat het in zijn werk?

Winkeliers mogen vanaf dinsdag 2 maart hun deuren openen voor twee klanten per tien minuten, op iedere verdieping. Een winkel met drie verdiepingen kan in theorie dus 36 klanten per uur ontvangen. Die moeten minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken. Hoe de afspraken tot stand komen, maakt volgens een woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) niet uit: ‘Dat kan telefonisch, via de website of desnoods via een brief door de brievenbus.’

Wie heeft dit bedacht?

Grietje Braaksma, manager van boekhandel Broese in Utrecht, vindt de maatregel onpraktisch. ‘Als op de verdieping met literatuur twee klanten zijn, moet iemand die niet van kunst houdt, dan toch op de afdeling met..

