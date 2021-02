Sjeik Yamani was de kwade genius die Nederland noopte autoloze zondagen in te voeren

Wie in de jaren zeventig en tachtig aan een oliesjeik dacht, zag meteen Ahmed Zaki Yamani voor zich. Hij was de personificatie van de oliecrisis die toen het Westen teisterde zoals de coronapandemie nu. De minister van Oliezaken van Saudi-Arabië was een beminnelijk man, met vriendelijke ogen en een charmant Van Dyk-baardje, die zich even gemakkelijk in een westers maatpak stak als in een moslimgewaad. Maar hij gold als de kwade genius van de eerste oliecrisis in 1973, die Nederland noopte autoloze zondagen in te voeren, de gordijnen in de winter eerder te sluiten en geen kerstverlichting op te hangen.