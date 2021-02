Meer klachten over pakketbezorgers

Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen.

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dicht waren door de lockdowns. De bond kreeg 13.000 klachten binnen over de bezorging. Dat zijn er 4000 meer dan een jaar eerder, een stijging van 44 procent. De meeste klachten gingen over niet-bezorgde pakketten (24 procent), gevolgd door klachten over onterechte ‘niet-thuis-meldingen’ (21 procent).

Consumenten klaagden het meest over PostNL (8833) en DHL (2876). Opvallend is de toename van het aantal klachten over de kleinere bezorgdiensten.

De Consumentenbond ondervroeg ook ruim 12.000 panelleden over hun ervaringen met pakketbezorging en klantenservice. Het merendeel zegt begrip te hebben voor latere bezorging van hun pakketje. Maar de klantenservice scoort slecht met een gemiddeld rapportcijfer van een 5.