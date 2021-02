FNV: winkels willen personeel dit jaar gratis laten overwerken

Grote winkelketens laten hun personeel tijdens de gedwongen sluitingsperiode min-uren opbouwen, waardoor de medewerkers later in het jaar gratis moeten overwerken.

Utrecht

Dit constateert vakbond FNV, die vindt dat de rekening van de crisis zo onterecht bij de werknemers wordt neergelegd. Medewerkers van Wibra hebben volgens de bond al protest aangetekend. FNV krijgt ook uit winkels van Blokker, Intratuin, Bristol en franchisevestigingen van Hema veel meldingen hierover van medewerkers. De bond sprak bijvoorbeeld mensen die veertig, vijftig of zestig werkuren missen en die later gratis moeten inhalen.

Tegelijkertijd vragen de ketens volgens FNV ook NOW-steun aan om loonkosten door de overheid terugbetaald te krijgen. ‘Winkelketens eten van twee walletjes', vindt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. ‘Dit deugt niet, dit is een groot misstand.' Ze vraagt de politiek om in te grijpen en scherpere eisen te stellen aan de NOW-noodsteun aan grote winkelketens. Ook onderzoekt de vakbond juridische stappen en hij roept werknemers op om zich bij de bond te melden om actieplannen te maken. Directeur personeelszaken Michel Koppen van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van ketens als Blokker, Intertoys en BCC, betreurt de opstelling van FNV. Hij wijst erop dat er bij Blokker al jaren wordt gewerkt met een systeem met min- en plus-uren. Daardoor kan de keten winkelmedewerkers iedere maand hetzelfde aantal uren uitbetalen. In rustige maanden als januari en februari is er doorgaans wat minder werk, waardoor personeel min-uren opbouwt. In drukkere maanden kunnen de werknemers dan vaker werken. <