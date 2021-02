CNV: veel problemen met betaling uitzendkrachten

Vakbond CNV waarschuwt voor grote misstanden in de uitzendbranche. De afgelopen drie jaar zorgde de bond voor ruim 2,3 miljoen euro aan nabetalingen aan uitzendkrachten die de vakbond hadden ingeschakeld. Daarmee is ‘slechts een fractie’ van de problemen boven water, vreest de bond.

Utrecht

Volgens het CNV worden uitzendkrachten stelselmatig verkeerd ingedeeld, soms zelfs niet in de juiste functieschaal. Dat heeft gevolgen voor het salaris. Ook krijgen uitzendkrachten vaak niet de toeslagen waar ze recht op hebben, of ze krijgen ten onrechte geen transitievergoeding. De meeste problemen zouden zich voordoen bij uitzendbureaus die zijn aangesloten bij grote koepelorganisaties zoals ABU of NBBU. De bond wil dat de koepels de uitzendbureaus strenger aanpakken en de bureaus die moedwillig onderbetalen uit de koepel worden gezet.

controle

Het CNV roept uitzendkrachten op hun betalingen goed bij te houden en te bewaren. Dan kan er beter gecontroleerd worden. Volgens de bond lag de gemiddelde nabetaling het afgelopen jaar op bijna 4800 euro bruto. <