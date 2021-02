Ook ouderen zijn vaker te vinden op TikTok

TikTok heeft bijna 2,5 keer zoveel bezoekers als een jaar geleden. De app is razend populair sinds de coronacrisis. Ook oudere gebruikers weten de video-app steeds vaker te vinden: ‘Het is echt geen app meer voor alleen dansfilmpjes.’

Amersfoort

TikTok begon in 2017 als een socialemedia-app waar vooral tieners dansfilmpjes plaatsten en bekeken. Elke gebruiker kan een video uploaden van maximaal één minuut lang en deze bewerken met tekst, muziek of geluidseffecten. Joey Scheufler, TikTok-expert en oprichter van Prappers Media Group die influencers aan bedrijven koppelt: ‘Er zijn nog steeds tieners die dansfilmpjes uploaden, maar er is nu veel meer te zien, omdat de doelgroep van TikTok ouder wordt.’

Dat is een sneeuwbaleffect, zegt socialemedia-expert Alice Kaal. ‘Een nieuwe app wordt eerst vaak gebruikt door jonge mensen, de zogenoemde early adapters, die nieuwsgierig zijn en openstaan voor nieuwe dingen. Wanneer de app meer beke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .