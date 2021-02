Oud spoor krijgt een tweede leven

ProRail dankt jaarlijks 200.000 dwarsliggers af. Dat gaat veranderen. Mede door hergebruik wil ProRail in 2030 al zijn infrastructuur – sporen, stations, bruggen en tunnels – circulair en klimaatneutraal uitvoeren.

Remco Verloop controleert dwarsliggers op een rangeerterrein in Amsterdam.

Amsterdam

Pionierswerk begint wel vaker in de blubber. Op een rangeerterrein in het westelijk havengebied van Amsterdam ligt een ietwat slordige stapel dwarsliggers vlak naast het spoor in de druilerige regen. De balken die de spoorstaven op hun plek houden, zijn duidelijk niet nieuw meer. Het beton oogt verweerd en van sommige zijn kleine stukjes afgebroken.

Afval, denkt de leek, maar Remco Verloop van spoorbeheerder ProRail weet beter. ‘Deze stapel leggen we in een baanvak bij Utrecht neer.’

Dat klinkt logisch. Dat is het evenwel niet: niemand die Verloop erom heeft gevraagd. Hij doet het uit eigen beweging. ‘Het is een persoonlijke drijfveer.’ Anders geformuleerd: Verloop gaat niet alleen over de dwarsliggers, hij..

