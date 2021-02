Beperkt verlies Europese beurzen

Amsterdam

Bij de bedrijven die op het Damrak wel wonnen, waren veel banken en verzekeraars. Zo was Aegon koploper in de AEX met een plus van 2,9 procent en deden ook andere verzekeraars als NN Group (plus 2,7 procent) en ASR (plus 1 procent) het goed. Banken ABN Amro (plus 1,4 procent) en ING (plus 0,1 procent) hoorden ook bij de stijgers.

Grootste verliezer was techinvesteerder Prosus met een min van ruim 4,1 procent, net iets meer dan maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 4,1 procent).

De AEX-index leverde uiteindelijk 1 procent in tot 671,75 punten. De MidKap ging 0,5 procent omlaag tot 992,26 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.