‘Grotere rol EU in ruimte- en defensietechnologie'

Koolstofbank gaat boeren helpen CO2 vast te leggen in eigen bodem: ‘Duurzame boer is toekomstvast’

Boeren moeten meer CO2 vastleggen in hun bodem en bedrijven daarvoor laten betalen. Dat is het idee achter de Rabo Carbon Bank. ‘Zo nemen we onze verantwoordelijkheid richting kringlooplandbouw.’