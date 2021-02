Touroperators boos over pakketreizen van de KLM

KLM heeft een knuppel in het hoenderhok gegooid. De noodlijdende luchtvaartmaatschappij gaat meer werk maken van de verkoop van pakketreizen, in plaats van alleen maar vliegtickets. Touroperators spreken van valse concurrentie, omdat KLM miljarden aan staatssteun krijgt.

Archieffoto van drukte in de vertrekhal bij de informatiebalie van KLM op Schiphol.

Amsterdam

KLM maakte vorige week bekend dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in Airtrade, een bedrijf in Keulen met Nederlandse eigenaars dat zich specialiseert in de inkoop en verwerking van vliegtickets voor de reisbranche. Airtrade werkt al langer samen met KLM. Het bedrijfje levert de technologie waarmee de luchtvaartmaatschappij al sinds 2015 klanten ook hotels en huurauto’s laat boeken.

KLM begon in dat jaar met ‘Package Deals’, een vorm van pakketreizen die via Airtrade worden verwerkt. Dat wil de luchtvaartmaatschappij nu uitbouwen tot KLM Holidays, dat in de woorden van Harm Kreulen, directeur KLM Nederland, ‘een toonaangevende touroperator moet worden’.

Daarmee schiet KLM onder de duiven van d..

