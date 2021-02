Belangenbehartiger big pharma

Het was eind jaren negentig toen de jonge arts-assistent Marc Kaptein op vakantie in Indonesië Martijn Adorf ontmoette, een eveneens jonge biochemicus van AkzoNobel, die werkte bij een zusterbedrijf van Organon, bekend van de anticonceptiepil. Het klikte tussen de twee en nadat Kaptein zijn twijfel uitte of hij voor zijn specialisatie gynaecologie wel een opleidingsplek zou weten te bemachtigen, was voor Adorf één en één twee. ‘Ga praten bij Organon. Er zijn raakvlakken.’

Amsterdam

Kort erna, in 2000, hing Marc Kaptein de witte jas aan de kapstok. Hij werkte voor Organon een aantal jaren in New York aan innovaties rond de pil, keerde vervolgens terug naar Nederland, zag hoe Organon door Akzo van de hand werd gedaan en maakte uiteindelijk de overstap naar Pfizer Nederland, de landendivisie van een van de grootste farmaceuten ter wereld.

Sinds 2016 is Kaptein er medisch directeur; niet het prototype van een arts die op latere leeftijd bezweek voor de verlokkingen van het grote geld, maar iemand die van jongs af aan gegrepen werd door innovaties in de geneeskunde. Bij Pfizer was hij sinds maart vorig jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19.

En wat niemand in wetenschappelijk kringe..

