Weg met de slapeloosheid

Rotterdam

Een op de vier Nederlanders kampt met slapeloosheid, voornamelijk gevoed door stress en angst. Met enkele studiegenoten van de Technische Universiteit in Delft ontwikkelde Julian Jagtenberg (25) een slaaprobot. Zijn bedrijf Somnox eindigde als eerste in de top 100 van de Kamer van Koophandel voor innovatieve bedrijven. En Jagtenberg werd via een Zoomverbinding toegesproken door koning Willem-Alexander. ‘Hij noemde ons een tastbaar voorbeeld hoe uit de crisis grote bedrijven kunnen voortkomen. ''Innoveer je uit de crisis'', was zijn boodschap.’

Als student aan het Robotics Institute van de TU werd Jagtenberg uitgedaagd door zijn chronisch slecht slapende moeder. Waarom zou hij geen robot ontwerpen die h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .